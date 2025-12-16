Армия Израиля нанесла удары по югу Сирии

Армия Израиля обстреляла окраины населенного пункта Джамла в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Данных о последствиях обстрела нет.

19 ноября источник израильской гостелекомпании Kan сообщил, что в настоящий момент переговоры между Израилем и Сирией уткнулись в тупик в связи с нежеланием еврейского государства принимать требование временного сирийского президента Ахмеда аш-Шараа об отводе израильских войск с позиций на юге Сирии. По данным Kan, Иерусалим, в свою очередь, ожидает полноценного мирного соглашения вместо заявленного соглашения о безопасности.

13 октября телеканал Sham TV сообщил, что беспилотник Военно-воздушных сил Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. По его данным, целью атаки были военные позиции, которые находились рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города.

Ранее Трамп похвалил работу новых сирийских властей.