Военное руководство Израиля во главе с Нетаньяху посетило Сирию

Военно-политическое руководство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху посетило буферную зону Сирии на фоне усилий США по достижению соглашения о безопасности между еврейским государством и Сирией. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильские источники.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посетили сегодня (19 ноября. — «Газета.Ru») Сирию», — говорится в сообщении.

По данным изданий, также присутствовали глава МИД Израиля Гидеон Саар, начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини. В ходе поездки руководство Израиля приняло участие в брифингах о ситуации в регионе.

Источник гостелекомпании сообщил, что в настоящий момент переговоры между странами уткнулись в тупик в связи с нежеланием Израиля принимать требование временного сирийского президента Ахмеда аш-Шараа об отводе израильских войск с позиций на юге Сирии. По данным Kan, Иерусалим, в свою очередь, ожидает полноценного мирного соглашения вместо заявленного соглашения о безопасности.

20 сентября президент Сирии на переходный период заявил о возможности в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем. Он подчеркнул, что Дамаск не доверяет еврейскому государству, но воевать с Израилем не хочет.

До этого издание Axios сообщило, что Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года.

Ранее сообщалось, что Сирия просит Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля.