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Бойцы ВС России уничтожили дрон-камикадзе ВСУ автоматом

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

«Перехват украинского БПЛА-камикадзе самолётного типа огнём стрелкового оружия бойцов ВС РФ», — говорится в сообщении.

На видео видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей. Спустя недолгий промежуток времени дрон начинает гореть, меняет траекторию, а затем падает на землю и взрывается.

В ночь на 23 февраля средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два беспилотника над территорией Тульской области. Информации о пострадавших не поступало.

За несколько часов до того украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Под удар попали дома мирных жителей, а также их личные автомобили.

Ранее за полчаса четыре региона России подверглись налету дронов ВСУ.

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