Трамп признал отставание США от России в одном аспекте

У США значительно меньше ледоколов, чем у России, заявил американский президент Дональд Трамп. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Он отметил, что у США не было ни одного ледокола, но сейчас в распоряжении есть только один. В это же время у России их 48, добавил Трамп.

В октябре сообщалось, что президент США хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии и ряда других государств.

9 октября Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон закупит у Хельсинки ледоколы.

По данным Reuters и источников Yle в Белом доме, ледоколы будут использоваться Береговой охраной США. Общая стоимость сделки составит около $6,1 млрд. В общей сложности это будет касаться 11 ледоколов. Четыре из них будут построены на финских верфях.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.