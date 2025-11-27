На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции начнет действовать добровольная военная служба

Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции с 2026 года
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года. Трансляция его выступления политика велась на странице Елисейского дворца в Х.

«Я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этот может привлечь все (молодое — прим. ред.) поколение», — сказал французский лидер во время выступления на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке страны.

25 ноября Макрон заявил, что обсуждаемая во Франции реформа военной службы не предполагает отправку французской молодежи в зону конфликта на Украине.

В кулуарах саммита «Большой двадцатки» (22 — 23 ноября) политик говорил, что соответствующий проект рассматривался в последние несколько месяцев в контексте глобальной безопасности и ростом напряженности.

До этого стало известно, что в Германии решили возродить службу по призыву в армии для осуществления планов НАТО в условиях якобы грядущей войны. Теперь молодых немцев будут тестировать на годность к службе. Если добровольцев не хватит для выполнения плана, то призывать на службу будут по жребию.

Ранее Макрон оценил новый план Трампа по Украине.

