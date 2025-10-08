FPV-дрон «Артемида-10», оснащенный системой машинного зрения, подтвердил свою эффективность в ходе апробации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили представители научно-производственного объединения «Кайсант» на форуме «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС».

«С использованием боеприпаса от РПГ, так называемой «морковки», на 20 км стабильно [долетает]», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полная комплектация состоит из двух видеопередатчиков, дрон может работать на четырех диапазонах связи.

Данный беспилотник впервые был представлен на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. «Артемида-10» массой 1,2 кг имеет дальность захвата цели до 500 метров и может запускаться с дронопорта. Все устройства управляются с одного пульта, что упрощает координацию в полевых условиях.

Сегодня в Народном фронте сообщили, что в зону СВО направили первую партию из 1500 дронов типа «Тор», среди которых — версии на оптоволокне и с интегрированными модулями искусственного интеллекта. Модуль ИИ позволяет беспилотникам действовать автономно, обходя средства радиоэлектронной борьбы противника. Дрон может выполнять задания без участия оператора или работать в смешанном режиме, где человек задает цель, а ИИ помогает ее поразить.

Ранее на Запада допустили, что Украина может проиграть России в гонке беспилотных вооружений.