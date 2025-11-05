Группа бойцов 23-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинских военных, их бросили на первую линию обороны без какой-либо подготовки, вооружения, связи и снабжения. После этого они призвали своих сослуживцев сдаться российским войскам, которые в результате спасли их, отмечает корреспондент ТАСС.

«Хотим поблагодарить батальон «Нефрит» за наши спасенные жизни», — сказали пленные бойцы ВСУ.

До этого российские бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка оказали помощь украинскому офицеру, который был ранен своими же сослуживцами во время попытки сдаться в плен. Когда тот шел впереди, по нему начали наносить удары украинские беспилотники. Один из сбросов ранил мужчину в ногу, после чего ему оказали первую помощь и доставили в безопасное место. Позже украинский офицер получил необходимое лечение. Источники ТАСС в силовых структурах отмечали, что украинское командование разрабатывало инструкции, предусматривающие уничтожение военнослужащих, решивших сдаться в плен.

Ранее Минобороны показало кадры с солдатами ВСУ, сдавшимися в плен в Красноармейске.