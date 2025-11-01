Город в Запорожской области был атакован артиллерией восемь раз за 20 минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, выпустив не менее восьми артиллерийских снарядов в период с 14:20 до 14:40 мск. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«По оперативным данным, было зафиксировано не менее восьми взрывов на территории города», — сказали собеседники агентства

В администрации уточнили, что фактически за короткий промежуток времени удары по прифронтовому городу наносились каждые две минуты. На момент публикации данные о пострадавших и разрушениях не приводились.

7 октября под удар двух беспилотников-камикадзе в Каменке-Днепровской попал автомобиль МЧС России. В результате были повреждены навесное оборудование, кузов автомобиля, шины и пожарный рукав. Также противник атаковал жилой дом и нежилое строение, где начался пожар. Возгорание было оперативно потушено, о пострадавших не сообщалось.

Ранее украинские беспилотники атаковали водозабор в Каменке-Днепровской.