Украинские беспилотники атаковали водозабор в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя беспилотниками водозабор в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

По данным пресс-службы, это создало угрозу водоснабжению населенных пунктов в округе.

«Данная ситуация в очередной раз доказывает, что ВСУ воюют не с армией, а с мирным населением нашей области», — говорится в сообщении.

Представители администрации также рассказали, что в результате артобстрела был поврежден газопровод, отключены 106 абонентов. К текущему моменту атаки со стороны Украины продолжаются.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской. В результате прицельного удара по гражданскому автомобилю подросток 2010 года рождения и еще один местный житель получили ранения, их госпитализировали.

7 октября под удар двух беспилотников-камикадзе в Каменке-Днепровской попал автомобиль МЧС России. В результате были повреждены навесное оборудование, кузов автомобиля, шины и пожарный рукав.

Ранее ВСУ стали применять новый вид БПЛА в Днепропетровской области.