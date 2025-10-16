На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали водозабор в Каменке-Днепровской

ТАСС: ВСУ двумя дронами-камикадзе атаковали водозабор в Каменке-Днепровской
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя беспилотниками водозабор в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

По данным пресс-службы, это создало угрозу водоснабжению населенных пунктов в округе.

«Данная ситуация в очередной раз доказывает, что ВСУ воюют не с армией, а с мирным населением нашей области», — говорится в сообщении.

Представители администрации также рассказали, что в результате артобстрела был поврежден газопровод, отключены 106 абонентов. К текущему моменту атаки со стороны Украины продолжаются.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской. В результате прицельного удара по гражданскому автомобилю подросток 2010 года рождения и еще один местный житель получили ранения, их госпитализировали.

7 октября под удар двух беспилотников-камикадзе в Каменке-Днепровской попал автомобиль МЧС России. В результате были повреждены навесное оборудование, кузов автомобиля, шины и пожарный рукав.

Ранее ВСУ стали применять новый вид БПЛА в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами