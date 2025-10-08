Беспилотники ВСУ атаковали автомобиль МЧС в Каменке-Днепровской

В прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области два украинских беспилотника атаковали автомобиль МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
Там отметили, что атака на автомобиль спасателей произошла 7 октября с помощью беспилотников-камикадзе.
«В результате атаки повреждены навесное оборудование, кузов автомобиля, шины и пожарный рукав», — говорится в сообщении.
Кроме того, были атакованы жилой дом и нежилое строение, где начался пожар. Возгорание было оперативно потушено, о пострадавших не сообщается.
Противник регулярно наносит удары по Запорожской области. Накануне, в результате атаки украинской армии по объектам энергетики, весь регион остался без электроснабжения. Позже, благодаря работе аварийных бригад, проблема была устранена.
Большая часть Запорожской области находится под контролем России после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. В настоящий момент под контролем Украины остается около 30% региона, включая областной центр Запорожье. С марта 2023 года временным административным центром области является город Мелитополь.
Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.