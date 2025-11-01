На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 110 БПЛА за сутки

Оперштаб Белгородской области: за сутки регион был атакован с помощью 113 дронов
Антон Вергун/РИА Новости

За минувшие сутки населенные пункты Белгородской области атаковали 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Александровка, Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково совершены удары 25 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены», — говорится сообщении.

По данным оперштаба, в результате атаки девяти беспилотников на Белгородский район был поврежден корпус сельхозпредприятия и два частных дома. Отмечается, что два дрона атаковали Борисовский район. В свою очередь, Валуйский округ насчитал пять беспилотников ВСУ.

В пресс-службе добавили, что по Волоконовскому району стреляли 42 дрона, а по Грайворонскому округу — 14 беспилотников и четыре боеприпасов. Еще по одному дрону выпустили по Губкинскому округу и Красногвардейскому району, где после падения обломков пострадали объекты на территории фермерского хозяйства.

Сообщается, что ВСУ также атаковали Новооскольский и Старооскольский округа — с помощью четырех и десяти дронов, соответственно. В обоих населенных пунктах применялись беспилотники самолетного типа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
