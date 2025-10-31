На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронеже
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объявлена в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал глава региона.

Губернатор призвал местных жителей быть внимательными, зайти в помещение и отойти от окон. В случае фиксации БПЛА срочно покинуть зону его видимости и позвонить по телефону 112, подчеркнул Гусев.

Глава региона также написал, что в Нововоронеже тоже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара дронами.

Утром 31 октября Гусев заявил, что не менее четырех беспилотников уничтожили в Воронежской области, угроза непосредственного удара БПЛА была отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Ранее в России объяснили значение слов Зеленского о ситуации в Покровске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами