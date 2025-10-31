В Воронежской области сбили не менее четырех беспилотников

Не менее четырех беспилотников уничтожили в четырех районах Воронежской области

Не менее четырех беспилотников уничтожили в Воронежской области, угроза непосредственного удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории четырех районов области были обнаружены и уничтожены не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.

Ночью обломки беспилотника упали на территории теплоэлектроцентрали в Орле. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки было повреждено оборудование электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, добавил он.

Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ.