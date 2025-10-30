МО: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться в плен и прячутся в домах

Украинские военнослужащие в Красноармейске не реагируют на предложения о сдаче и безуспешно пытаются укрыться в жилых зданиях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчетам ударных дронов. Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — говорится в опубликованном заявлении.

30 октября украинский специалист в области связи и руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов обратился к командованию Вооруженных сил Украины с настоятельным призывом взять на себя ответственность и принять «непопулярные решения», касающиеся ситуации в Красноармейске.

По его мнению, ситуация вокруг города развивается уже длительное время, и российские войска, на опыте боев за Бахмут и другие города, хорошо осведомлены о тактике ведения уличных боев против ВСУ. Аналитик отметил, что российская армия, по всей видимости, приняла решение об окружении всей агломерации.

Ранее аналитик описал тактику ВС России при штурме Красноармейска.