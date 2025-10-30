На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноармейске бойцы ВСУ отказываются сдаваться в плен

МО: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться в плен и прячутся в домах
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военнослужащие в Красноармейске не реагируют на предложения о сдаче и безуспешно пытаются укрыться в жилых зданиях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчетам ударных дронов. Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — говорится в опубликованном заявлении.

30 октября украинский специалист в области связи и руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов обратился к командованию Вооруженных сил Украины с настоятельным призывом взять на себя ответственность и принять «непопулярные решения», касающиеся ситуации в Красноармейске.

По его мнению, ситуация вокруг города развивается уже длительное время, и российские войска, на опыте боев за Бахмут и другие города, хорошо осведомлены о тактике ведения уличных боев против ВСУ. Аналитик отметил, что российская армия, по всей видимости, приняла решение об окружении всей агломерации.

Ранее аналитик описал тактику ВС России при штурме Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
