Юрист объяснил, где США смогут проводить ядерные испытания

Юрист Абашидзе: США могут провести ядерные испытания под землей в Неваде
Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки могут провести ядерные испытания под землей на полигоне на территории Невады. Об этом ТАСС заявил директор юридического института РУДН, заведующий кафедрой международного права РУДН, доктор наук Аслан Абашидзе.

Эксперт напомнил, что в 1963 году между СССР, США и Великобританией был заключен Договор о запрещении испытания ядерного оружия под водой, в атмосфере и космическом пространстве. В рамках соглашения тестирование подобных вооружений может проводиться под землей с соблюдением ограничений по мощности.

При этом, по словам юриста, в 1996 году был заключен Договор о всеобъемлющем запрещении испытания ядерного оружия. Для его вступления в силу документ должны ратифицировать 44 государства из списка МАГАТЭ.

«К настоящему времени из 44 этих государств его не ратифицировали восемь государств, включая США. Это означает, что США не связаны с всеобъемлющим запрещением ядерных испытаний», — сказал Абашидзе.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома указал, что поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали причины возобновления ядерных испытаний США.

