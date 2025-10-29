Над двумя регионами России сбили пять беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что БПЛА были сбиты в период с 15:00 до 21:00 мск. Четыре дрона были ликвидированы над Белгородской областью, а один — над Крымом.

29 октября в Минобороны РФ сообщили о перехвате за ночь над российскими регионами сотни украинских беспилотников. По информации ведомства, наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. В ведомстве уточнили, что часть БПЛА следовала в направлении Москвы.

Также средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Орловской областью, четыре — над Ульяновской, по три — над Крымом и республикой Марий Эл, два — над Ставропольским краем. По одному БПЛА перехватили над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.