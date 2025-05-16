В «Ростехе» оценили эффективность ракет «Изделие-305»

Легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) «Изделие-305», применяемые ВС России в ходе спецоперации (СВО), могут со снайперской точностью уничтожать несколько целей одновременно. Об этом сообщил «Ростех» в своем Telegram-канале.

В госкорпорации отметили, что армейская авиация выполняет в зоне СВО большую работу по поражению целей противника, поддержке войск РФ, разведке.

«Все большее количество боевых эпизодов подтверждает эффективность новейшего ударного комплекса «вертолет + ракета», в состав которого входят вертолеты-носители с легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие-305»», — подчеркнули в «Ростехе».

В компании рассказали, что комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности, в том числе укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы и бронетехнику.

«Снайперский выстрел» этой ракетой по украинской Bradley стал примечательным примером эффективности «Изделия-305», уточнили в «Ростехе». Боевая машина пехоты переезжала переправу, когда в нее попали с помощью данного комплекса.

«В итоге была уничтожена и вражеская БМП, и переправа, по которой она переходила водную преграду. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев», — сказано в публикации.

У экипажей ударных вертолетов есть возможность управлять ракетой на всей траектории полета. Ее головка самонаведения предоставляет картинку высокого качества в различных диапазонах. «Изделие-305» может применяться в любое время суток независимо от погоды.

Также в госкорпорации сообщили, что на данный момент никому не удавалось подавить ЛМУР электронным воздействием или сбить с курса.

До этого в зоне СВО оценили эффективность ЗРК «Стрела-10». По словам бойца ВС РФ Дубникова, комплекс изначально был предназначен для противодействия вертолетам, самолетам и крылатым ракетам, но при этом показал себя эффективным средством по борьбе с беспилотниками.

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