Минобороны рассказало об успехах российских войск в Красноармейске

Минобороны: ВС России полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в настоящее время в городе подразделения 2-й армии Вооруженных сил (ВС) России продолжают уничтожение украинских войск. В министерстве отметили, что боевая задача выполняется городской застройки южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала.

Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. По информации ведомства, в течение дня российские войска ликвидировали более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны. Несмотря на накопленные запасы, долго противник там не удержится, подчеркнул глава региона.

Ранее украинский боец предупредил о катастрофе для ВСУ в Красноармейске.

