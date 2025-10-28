На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский боец предупредил о катастрофе для ВСУ в Красноармейске

Украинский боец «Мучной»: ВСУ близки к полной катастрофе в Красноармейске
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Отступление украинских войск в укрепрайоне «Цитадель» в Красноармейске (украинское название — Покровск) приведет к большой катастрофе для вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. Об этом написал украинский боец с позывным «Мучной» в Telegram-канале.

По его информации, бойцы ВСУ сейчас находятся в панике, так как ситуация в Красноармейске сейчас крайне тяжелая. «Мучной» также подчеркнул, что «Цитадель» является «сердцем» обороны города, поэтому любое отступление в этом районе может «обернуться катастрофой» для украинской армии.

Украинский военный также заявил, что армия ВСУ теряет все больше подконтрольных позиций в этом районе.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны. По его словам, в районе города в фактическом окружении находятся более 5,5 тыс. человек, а большая часть города находится под контролем российских сил.

Минобороны РФ накануне сообщили, что штурмовики второй армии Вооруженных сил (ВС) России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. В ходе боев в городе российские бойцы за сутки ликвидировали более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее Зеленский заявил о сложном положении ВСУ в Красноармейске и окрестностях.

СВО: последние новости
