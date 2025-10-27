На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ ударили по Донецку, есть повреждения и раненые

ВСУ ударили дронами по жилым домам в двух районах Донецка
Inna Varenytsia/Reuters

Донецк подвергся налету беспилотников. Об этом пишут местные паблики.

По их данным, в Ленининском районе города в Донецкой народной республике зафиксирован прилет в жилой дом. Пожар возник в нескольких квартирах многоэтажки.

Кроме того, дрон ударил по подъезду жилого дома на ул. Независимости в Буденновском районе. Там тоже произошло возгорание, но его удалось быстро потушить.

По последним данным, в результате налета на Ленининский район пострадала 18-летняя девушка.

До этого над южной частью Луганска уничтожили три беспилотника самолетного типа. Налету подверглись здания на Печерской улице. При этом были повреждены три жилых дома и хозпостройки, также пострадали домашние животные.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.

