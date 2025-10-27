ВСУ ударили по Донецку, есть повреждения и раненые

Донецк подвергся налету беспилотников. Об этом пишут местные паблики.
По их данным, в Ленининском районе города в Донецкой народной республике зафиксирован прилет в жилой дом. Пожар возник в нескольких квартирах многоэтажки.
Кроме того, дрон ударил по подъезду жилого дома на ул. Независимости в Буденновском районе. Там тоже произошло возгорание, но его удалось быстро потушить.
По последним данным, в результате налета на Ленининский район пострадала 18-летняя девушка.
До этого над южной частью Луганска уничтожили три беспилотника самолетного типа. Налету подверглись здания на Печерской улице. При этом были повреждены три жилых дома и хозпостройки, также пострадали домашние животные.
Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.