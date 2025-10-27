На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились данные о жертвах удара ВСУ по жилой многоэтажке Донецка

ТАСС: при ударе ВСУ по многоэтажке в Донецке погибли два человека
При ударе ВСУ по девятиэтажке в Ленинском районе Донецка, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

До этого город подвергся налету беспилотников. В Ленинском районе Донецка был зафиксирован прилет в жилой дом. Несколько квартир в многоэтажке загорелись. Изначально сообщалось о 18-летней девушке, которая пострадала во время этой атаки.

Кроме того, дрон ударил по подъезду жилого дома на ул. Независимости в Буденновском районе. Там тоже произошло возгорание, но его удалось быстро потушить.

До этого правительство Луганской народной республики заявило, что над южной частью Луганска были уничтожены три беспилотника самолетного типа. Налету подверглись здания на Печерской улице. При этом были повреждены три жилых дома и хозпостройки, также пострадали домашние животные.

Ранее ВСУ повторно атаковали Белгородское водохранилище.

СВО: последние новости
