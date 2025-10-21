Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику и ведут боевые действия диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) из-за невозможности контратаковать. Об этом в интервью ТАСС заявил командир добровольческой разведывательной штурмовой бригады имени Святого Благоверного Великого князя Александра Невского Алексей Верещагин.

По его словам, из-за огромных потерь в живой силе противник пытается заходить на занятые российскими силами позиции малыми ДРГ и «таким образом нанести ущерб нашим штурмовым группам». При этом, как подчеркнул Верещагин, российская армия успешно противостоит такой тактике ВСУ, благодаря круглосуточной и непрерывной воздушной разведке и постоянной боеготовности штурмовиков.

До этого сообщалось, что украинские ДРГ в форме российских военных совершили попытку проникнуть в тыл Вооруженных Сил России (ВС РФ) в Донецкой народной республике. Уточняется, что противнику не удалось осуществить свои планы благодаря слаженной работе разведки и бдительности подразделений.

Ранее в зоне спецоперации ликвидировали командира ДРГ секретного подразделения ВСУ.