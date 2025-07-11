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В зоне СВО был убит командир ДРГ засекреченного подразделения ВСУ

Поддубный: ВС РФ уничтожили командира ДРГ секретного подразделения ВСУ Яковенко
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 140-го Центра ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитана Владислава Яковенко. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«140-й Центр ССО ВСУ был создан в 2008 году. В задачи подразделения входит ведение засадных действий, проведение налетов в тылу противника, проведение диверсий на объектах инфраструктуры, а также вербовка диверсантов», — написал журналист.

Военкор добавил, что группировка является наиболее боеспособным и засекреченным подразделением ВСУ. Поддубный отметил, ссылаясь на открытые источники, что в 2019 году боевики 140-го центра ССО ВСУ прошли сертификацию как подразделение ССО (SOF). Это позволило им вовлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.

По словам военкора, в настоящее время переброшенный в Сумскую область Отдельный Центр Сил специальных операций ВСУ несет потери, включая и офицерский состав в лице Яковенко.

3 июля начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Валерий Мирзаев убит в результате удара Вооруженных сил (ВС) России по городу Гуляйполе в Запорожской области. «Страна.ua» также писала, что в результате российского удара погибли командир 110-й ОМБр полковник Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Ранее силовики заявили о гибели солиста украинской рок-группы в Сумской области.

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