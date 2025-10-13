Солдат ВС России, спасаясь от гранаты, зачистил окоп ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России во время боев за Новогригоровку в Запорожской области сумел зачистить украинский окоп, спасаясь от гранаты противника. Об этом ТАСС рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Капрал.

По его словам, в российского бойца бросили гранату, а он не растерялся и забежал к противнику в окоп.

«Они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто. А он бросил свою гранату в них и выбежал на улицу. Отработано было все хорошо. Противник был подавлен», — сказал военнослужащий.

8 октября в Минобороны России сообщили, что бойцам группы «Восток» удалось освободить населенный пункт Новогригоровка. Ведомство тогда уточнило, что в ходе боевых действий были поражены формирования механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Вербового, Новониколаевки и Сосновки Днепропетровской области, а также в Малиновке Запорожской области.

Потери противника в Новогригоровке составили более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Боец российский боец ликвидировал пятерых солдат ВСУ в Новогригоровке.