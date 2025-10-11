Обломки сбитого БПЛА ранили жителя белгородского села

Обломки сбитого FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) упали в селе Головчино Грайворонского округа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что мужчина получил минно-взрывную травму и был ранен в голову. Он сам обратился в больницу. Врачи оказали ему необходимую медпомощь.

До этого силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения обломков в городе загорелся мусор. Его потушили пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю. Кроме того, в селе Таврово Белгородского района был посечен кузов легковушки, а в частном доме поселка Дубовое пробило кровлю

Гладков предупредил, что в области после обстрела могут возникнуть временные проблемы с электроснабжением.

Ранее жителей курского приграничья попросили не ездить по четырем дорогам.