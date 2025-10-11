На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей курского приграничья попросили не ездить по четырем дорогам

В Рыльском районе Курской области наблюдается активность беспилотников
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Из-за напряженной обстановки в курском приграничье жителей Рыльского района попросили воздержаться от поездок в некоторых направлениях, написал в Telegram-канале глава района Андрей Белоусов.

Он сообщил, что в регионе наблюдается активность вражеских дронов. Он призвал воздержаться от поездок из Рыльска в сторону сел Крупец, Дурово и Октябрьское и поселка Хомутовка, за исключение случаев крайней необходимости.

Белоусов напомнил курянам, что при сигнале ракетной угрозы или атаке БПЛА нужно сразу спрятаться в укрытии. О любых подозрительных объектах, беспилотниках и их обломках нужно информировать экстренные службы, а от поездок в темное время суток по малолюдным маршрутам стоит воздержаться.

До этого в Рыльском районе Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара. В результате атаки на трассе Рыльск-Дурово 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. У ее супруга незначительные травмы.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат под Харьковом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами