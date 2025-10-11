Жителей курского приграничья попросили не ездить по четырем дорогам

Из-за напряженной обстановки в курском приграничье жителей Рыльского района попросили воздержаться от поездок в некоторых направлениях, написал в Telegram-канале глава района Андрей Белоусов.

Он сообщил, что в регионе наблюдается активность вражеских дронов. Он призвал воздержаться от поездок из Рыльска в сторону сел Крупец, Дурово и Октябрьское и поселка Хомутовка, за исключение случаев крайней необходимости.

Белоусов напомнил курянам, что при сигнале ракетной угрозы или атаке БПЛА нужно сразу спрятаться в укрытии. О любых подозрительных объектах, беспилотниках и их обломках нужно информировать экстренные службы, а от поездок в темное время суток по малолюдным маршрутам стоит воздержаться.

До этого в Рыльском районе Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара. В результате атаки на трассе Рыльск-Дурово 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. У ее супруга незначительные травмы.

