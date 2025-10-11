ВСУ выпустили ракеты по Белгороду и его пригороду

Гладков сообщил, что над Белгородом и пригородом сбиты две ракеты

Силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его тушат пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

«В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля», — добавил чиновник.

По словам главы области, после обстрела в регионе возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии.

До этого ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Его водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Кабина машины была полностью уничтожена. А в результате налетов дронов в поселке Октябрьский и на дороге между селами Ясные Зори и Бочковка пострадали еще два человека.

