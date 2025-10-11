Под Белгородом два человека пострадали при атаках беспилотников

Гладков: два человека ранены при атаках беспилотников под Белгородом

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской области пострадали двое гражданских лиц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате атаки дрона на жилой дом, мужчина получил баротравму. Медицинская бригада оказала ему необходимую помощь на месте происшествия.

Еще один мирный житель получил серьезные ранения, включая минно-взрывную травму, а также осколочные ранения в области виска и шеи, в результате удара FPV-дрона по его автомобилю на дороге между Ясными Зорями и Бочковкой. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу попутным транспортом.

В селе Лозовое Белгородского района FPV-дрон вызвал пожар, который полностью уничтожил частный жилой дом.

Накануне сообщалось, что за сутки украинские военные атаковали Белгородскую область с использованием 28 беспилотников.

