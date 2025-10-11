На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Белгородом два человека пострадали при атаках беспилотников

Гладков: два человека ранены при атаках беспилотников под Белгородом
true
true
true
close
Reuters

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской области пострадали двое гражданских лиц. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате атаки дрона на жилой дом, мужчина получил баротравму. Медицинская бригада оказала ему необходимую помощь на месте происшествия.

Еще один мирный житель получил серьезные ранения, включая минно-взрывную травму, а также осколочные ранения в области виска и шеи, в результате удара FPV-дрона по его автомобилю на дороге между Ясными Зорями и Бочковкой. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу попутным транспортом.

В селе Лозовое Белгородского района FPV-дрон вызвал пожар, который полностью уничтожил частный жилой дом.

Накануне сообщалось, что за сутки украинские военные атаковали Белгородскую область с использованием 28 беспилотников.

Ранее хирургу оторвало руку и ногу при ударе БПЛА по автобусу в Горловке.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами