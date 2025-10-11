На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области при ударе ВСУ по автомобилю погиб водитель

Гладков: водитель погиб в поселке Пролетарский при ударе ВСУ по автомобилю
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что кабина машины была полностью уничтожена.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал Гладков.

Накануне губернатор сообщил, что три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области. Глава региона пояснил, что в Шебекинском округе в селе Мешковое беспилотник сдетонировал о землю, в результате чего пострадал мужчина, который проезжал мимо. Также в селе Отрадное Белгородского района в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы, добавил Гладков.

Ранее дрон ВСУ уничтожил автомобиль с женщиной внутри.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
