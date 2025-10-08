Подполье: в Черниговской области слышны взрывы в районе аэродрома с F-16 ВСУ

Взрывы произошли в Черниговской области (Украина) в районе аэродрома, на территории которого обслуживают истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Су и F-16. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилуки/район (Черниговская область) 21.10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома», — передает агентство слова собеседника (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ред.).

По данным Лебедева, на территории аэродрома находится авиаремонтное предприятие, на базе которого происходит обслуживание самолетов Су и F-16.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что ВСУ испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области после недавнего блэкаута в Чернигове и удара по полигону Гончаровский.

Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией Черниговская областная военная администрация (ОВА) начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу в регионе приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются покидать город.