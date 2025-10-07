На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России уничтожили семь беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над тремя регионами России
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что БПЛА были сбиты в период с 14:00 до 17:00 мск. По информации ведомства, три дрона были ликвидированы над Брянской областью, два — над Курской, еще два — над Белгородской.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 184 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), запущенных по российской территории.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 62 беспилотника над Курской областью, 31 — над Белгородской и 30 — над Нижегородской. Кроме того, 18 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Липецкой областью. В свою очередь, над территорией Калужской области сбито пять дронов, еще четыре беспилотника ликвидированы в воздушном пространстве над Тульской областью. По три БПЛА сбили над Ростовской и Рязанской областями, по два — в Брянской и Орловской областях, а также в Крыму. В Московском регионе силы ПВО сбили два дрона, один из которых направлялся на Москву. Также один беспилотник был сбит в небе над Вологодской областью.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
