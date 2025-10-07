В России за ночь сбили более 180 беспилотников

В ночь на 7 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 62 беспилотника над Курской областью, 31 — над Белгородской и 30 — над Нижегородской. Кроме того, 18 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Липецкой областью. В свою очередь, над территорией Калужской области сбито пять дронов, еще четыре беспилотника ликвидированы в воздушном пространстве над Тульской областью.

По три беспилотника сбили над Ростовской и Рязанской областями, по два — в Брянской и Орловской областях, а также в республике Крым. По данным Минобороны, в Московском регионе силы ПВО сбили два дрона, один из которых направлялся на Москву. Также один беспилотник ВСУ был сбит в небе над Вологодской областью.

Вечером 6 октября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Работа ПВО велась в период с 20:40 до 23:00 мск. Четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, два — над Брянской, один — над Белгородской и еще один — над Крымом.

Ранее на Украине заявили, что российские бойцы стали чаще сбивать беспилотники ВСУ.