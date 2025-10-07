Патрушев анонсировал новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике

Новые редакции Основ госполитики Российской Федерации в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны готовятся для защиты интересов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Николая Патрушева.

«В целях защиты национальных интересов нашей страны в Арктике по поручению главы государства готовятся новые редакции Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности», – заявил Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

По словам помощника президента, эти документы будут определять основные цели развития арктического региона с учетом изменения геополитической обстановки в мире. Кроме того, Патрушев пообещал подготовить комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора, который станет, с его слов, инструментом для реализации поставленных Российской Федерацией целей в Арктике.

