На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патрушев назвал главный инструмент Запада для сдерживания России в Арктике

Патрушев: Запад использует проблему экологии для сдерживания России в Арктике
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Запад использует проблему экологии для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике. Об этом на заседании научно-экспертного совета заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, российскую сторону стали чаще критиковать за экологическое состояние арктических территорий, которое якобы существенно ухудшается из-за активной хозяйственной деятельности.

«Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике», — объяснил Патрушев.

Помощник президента РФ отметил, что из-за сдерживающих мер со стороны западных представителей в ходе заседания будет поднят вопрос, связанный с защитой природной среды Арктики с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов.

До этого Патрушев указывал на необходимость усиления Военно-морского флота России в ответ на агрессивное поведение западных стран в Балтийском и Черном морях.

Ранее ученые впервые разбудили древние микроорганизмы из вечной мерзлоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами