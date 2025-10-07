Патрушев назвал главный инструмент Запада для сдерживания России в Арктике

Патрушев: Запад использует проблему экологии для сдерживания России в Арктике

Запад использует проблему экологии для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике. Об этом на заседании научно-экспертного совета заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, российскую сторону стали чаще критиковать за экологическое состояние арктических территорий, которое якобы существенно ухудшается из-за активной хозяйственной деятельности.

«Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике», — объяснил Патрушев.

Помощник президента РФ отметил, что из-за сдерживающих мер со стороны западных представителей в ходе заседания будет поднят вопрос, связанный с защитой природной среды Арктики с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов.

До этого Патрушев указывал на необходимость усиления Военно-морского флота России в ответ на агрессивное поведение западных стран в Балтийском и Черном морях.

