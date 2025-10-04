На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Дартсы» ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области, ранен мужчина

В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов на автовокзал
FotograFFF/Shutterstock

Житель Брянской области пострадал при атаке украинских ударных беспилотников «Дартс» по автовокзалу в поселке Погар. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Чиновник сообщил, что удар БПЛА был целенаправленным. Мужчину госпитализировали. При налете также были повреждены два пассажирских микроавтобуса.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над регионами страны 17 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 13:00 до 17:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Брянской, Орловской и Тульской областях, два — в Курской области, а 12 — в Белгородской.

До этого украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. При налете супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Пострадавших госпитализировали. Из-за детонации дрона в городе загорелись оборудование, навес и дерево, а фасад и остекление коммерческого объекта были повреждены.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

Атаки БПЛА на Россию
