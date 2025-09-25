На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черниговской области уничтожили штаб и технику ВСУ при российском ударе

ТАСС: ВСУ потеряли до 300 бойцов при ударе по полигону в Черниговской области
Sofiia Gatilova/Reuters

Российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Черниговской области, где ВСУ потеряли до 300 военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС источники в силовых структурах.

По уточненной информации, удар комплекса «Искандер» пришелся по полигону Гончаровский. Подразделения противника лишились не только личного состава, но и трех ангаров с техникой, 12 автомобилей и складов с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Среди понесших потери назвали 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду, 111-ю бригаду территориальной обороны и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес».

В Сухопутных войсках ВСУ до этого подтвердили, что избежать потерь при ударе не удалось, уточнив, что среди военнослужащих также есть раненые.

Накануне сухопутные войска ВСУ заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по военной инфраструктуре Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
