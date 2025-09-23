Глава «Нафтогаза» заявил о полном уничтожении нефтепереработки на Украине

В настоящее время нефтепереработка на Украине полностью уничтожена. Об этом газете The Washington Post заявил председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

Глава компании отметил, что в результате российских ударов по объектам энергетики Украины в начале 2025 года было уничтожено около 42% суточной добычи газа. А уже летом, по его словам, «была полностью разрушена» нефтепереработка .

Корецкий утверждает, что на Украине восстановили часть объектов. Однако республика готовится к новым возможным ударам, подчеркнул глава «Нафтогаза».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей Украины призвали запасаться фонариками в преддверии зимы.