В странах Запада обеспокоены строительством гигантской РЛС «в сердце Европы»

Innovant: Россия строит в центре Европы беспокоящую НАТО гигантскую РЛС
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Россия строит гигантскую радиолокационную станцию (РЛС) в Калининградской области, пишет портал Innovant.

«В Восточной Европе растет напряженность, поскольку Россия усиливает свое военное присутствие в Калининграде», - пишут авторы публикации.

Ситуация беспокоит НАТО и союзников альянса.

Строительство РЛС началось в 2023 году и сейчас близится к завершению. РЛС состоит из большого количества антенн, » расположенных по кругу и предназначенных для радиоразведки и связи».

Авторы подчеркивают, что новая РЛС даст России широкие возможности для наблюдения в Балтийском регионе, укрепляя ее стратегический потенциал.

1 октября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что странам НАТО нужно «усилить ответ» России на якобы вторжения беспилотников в воздушное пространство государств альянса.

По ее словам, появление беспилотников над странами НАТО и усиление кибератак на альянс разделяют государства-члены военно-политического блока.

Ранее Орбан заявил о слабости России перед Европой.

