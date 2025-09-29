Военнослужащие элитного подразделения ВСУ получили заочные приговоры в России

Российский военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы девятерых военнослужащих элитного подразделения украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Среди осужденных — начальник штаба дислоцированного в Киеве управления подготовки штаба командования сил специальных операций Украины Владимир Шаблий. Первые 10 лет Шаблий должен провести в тюрьме, а остальную часть наказания — в исправительной колонии особого режима. Пожизненный срок также получили еще восемь военнослужащих этого подразделения, причастных к артиллерийским обстрелам и ударам беспилотников по приграничной российской территории.

По словам собеседника агентства, военная прокуратура в прениях сторон настаивала именно на пожизненных сроках в отношении подсудимых. По делу не были заявлены гражданские иски, однако материальный ущерб только по нескольким террористическим актам превысил 2,5 млн рублей.

25 сентября стало известно, что суд в Ростове приговорил к 19 годам лишения свободы солдата нацбатальона Вооруженных сил Украины из Полтавы.

Ранее МВД России объявило награду 1 млн рублей за поимку командиров ВСУ.