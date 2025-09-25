На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солдат нацбатальона ВСУ получил срок за военные преступления в Донбассе

Суд в Ростове осудил на 19 лет солдата нацбатальона ВСУ из Полтавы
true
true
true
close
Shutterstock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор солдату националистического батальона украинской армии, который совершал военные преступления на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Фигурант приговорен к лишению свободы на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина родом из Полтавы поступил на службу в ВСУ в 2024 году и с тех пор воевал против российской армии.

16 сентября суд приговорил к лишению свободы военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 22-летнего старшего стрелка-оператора Аркадия Мирошника и 30-летнего стрелка Максима Сурму.

Бойцов признали виновными по статье о совершении террористического акта при вторжении в Курскую область. Мирошник получил 14 лет колонии, а Сурма — 15.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.

