Во Франции заявили об исчезновении на Украине поставленного Европой оружия

Политик Филиппо заявил о пропаже на Украине почти 600 тысяч единиц оружия
Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Украине исчезает оружие, закупленное на европейские деньги. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, в стране пропало от 300 тыс. до 593 тыс. единиц оружия.

«Не нужно потом жаловаться, если однажды их найдут в пригородах Франции», — отметил французский политик.

Так он прокомментировал сообщение испанского телеканала Cadena SER, что с февраля 2022 года на Украине пропало до 593 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Филиппо 20 сентября призвал Францию выйти из НАТО после обвинений Эстонии в адрес России касательно нарушения воздушного пространства истребителями МиГ-31. Он назвал эту информацию «очередной ложью, разжигающей войну и панику».

Ранее в Канаде заявили о выделении $1 млрд на поставки вооружения Украине.

