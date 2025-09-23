Собянин: с вечера 22 сентября на подлете к Москве уничтожено 46 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max об отражении атаки еще двух украинских беспилотников, летевших в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы городской администрации.

Таким образом, число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов за сутки выросло до 46.

Утром 23 сентября Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских беспилотников, летевших на Москву несколькими волнами. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены.

По информации Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в Московском регионе и в Крыму.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву.