В Белгородской области мирный житель пострадал в результате детонации дрона ВСУ

Гладков: в Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Красная Яруга Белгородской области мирный житель пострадал в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина в тяжелом состоянии с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу», — уточнил глава Белгородской области.

По словам Гладкова, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При этом информация о других последствиях уточняется.

Утром 19 сентября губернатор сообщил, что мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» были ранены при атаках украинских беспилотников в Белгородской области.

Военный получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки при выполнении служебных задач. Это произошло в городе Шебекино — его доставили в местную центральную районную больницу.

Женщина, в свою очередь, пострадала в селе Грузское Борисовского района при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.

