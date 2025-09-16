Над регионами России сбили пять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером вторника, 16 сентября, ликвидировали пять украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Шестнадцатого сентября т.г. в период с 21.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что по два беспилотника было сбито над Белгородской и Ростовской областями. По данным российского оборонного ведомства, еще один объект был уничтожен в небе над Воронежской областью.

До этого в Минобороны передавали, что 16 сентября в период с 8:45 до 17:00 (мск) российские военнослужащие уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что пять украинских беспилотников были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. Два дрона были нейтрализованы в Брянской области, один — в Ростовской области.

Ранее беспилотник атаковал село в Белгородской области, загорелись шесть автомобилей.