Над регионами России сбили 12 украинских беспилотников

МО: 12 БПЛА ВСУ сбили над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские военнослужащие уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 сентября в период с 8:45 до 17:00 (мск). Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 08:45 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

По данным российского оборонного ведомства, пять украинских беспилотников были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. Два дрона были нейтрализованы в Брянской области, один — в Ростовской области.

Утром 16 сентября Минобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 87 беспилотников ВСУ над российской территорией.

Наибольшее количество целей — 30 — сбили в Курской области. В Ставропольском крае ликвидировали 18 беспилотников, в Ростовской области — 11, в Брянской области — 10. Еще пять БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Тульской области, четыре — в Рязанской области, три — в Крыму, по два — в Воронежской и Волгоградской областях. Над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря перехватили по одному дрону.

Ранее украинский БПЛА атаковал машину членов участковой избирательной комиссии в Белгородской области.

