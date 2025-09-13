На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военнопленный ВСУ назвал националистов «Азова» сектой

Пленный боец ВСУ Федотов рассказал о ритуалах, практикуемых «Азовом»
true
true
true
close
Александр Максименко/РИА Новости

Военнослужащие подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) проводят обряды, напоминающие практики сектантских организаций. Об этом заявил попавший в плен военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Федотов, пишет ТАСС.

«Они становятся строем, вот так вот рука (ударяет себя в грудь характерным для нацистов жестом - прим. ред.), и начинают читать молитву: »Украина святая мать героев». Говорят, ты должен выучить эту молитву обязательно, потому что они националисты. Своего рода секта получается», — поделился пленный.

Федотов признался, что имитировал действия националистов из «Азова», чтобы не выделяться. По словам бойца, он воспитывался прадедом – ветераном Великой Отечественной войны и считает себя православным.

Он отметил, что в ряды некогда «элитного» подразделения теперь принимают всех без разбора, включая дезертиров и бывших заключенных, так как у украинской армии существует нужда в «пушечном мясе». ВСУ, по словам пленного, несут значительные потери на различных направлениях, однако эта информация умалчивается.

Ранее пленный украинский военный рассказал о психотропных веществах в ВСУ.

