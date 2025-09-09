На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный украинский военный рассказал о психотропных веществах в ВСУ

Пленный солдат ВСУ: командиры бригады по утрам давали солдатам психотропы
РИА Новости

Украинский военнопленный Николай Гусар рассказал ТАСС, что командиры бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) давали по утрам солдатам психотропные вещества.

«В подразделении командиры давали с утра препараты в виде таблеток. Что-то вроде метамфетамина, оно затуманивало голову», — поделился Гусар.

Военнопленный добавил, что в этом же подразделении медиком служит его родной брат, и после обмена он попросит его сдаться в плен, чтобы тот остался жив и смог вернуться к родным.

25 августа портал Intelligence Online сообщал, что после начала конфликта на Украине резко выросла активность контрабандистов и расширилась сеть нелегальных маршрутов доставки грузов.

По данным издания, порт Одессы стал одним из крупнейших центров контрабанды, где наряду с топливом активно переправляют наркотики, в частности кокаин. В 2024 году здесь был перехвачен груз из Эквадора весом около 50 кг. Аналогичная ситуация наблюдается и в портах Рени и Измаила, через которые идут поставки табачных изделий, оружия, синтетических наркотиков и топлива.

Ранее стало известно, как в России организаторы нарколаборатории финансировали
ВСУ.

