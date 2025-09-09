Украинский военнопленный Николай Гусар рассказал ТАСС, что командиры бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) давали по утрам солдатам психотропные вещества.

«В подразделении командиры давали с утра препараты в виде таблеток. Что-то вроде метамфетамина, оно затуманивало голову», — поделился Гусар.

Военнопленный добавил, что в этом же подразделении медиком служит его родной брат, и после обмена он попросит его сдаться в плен, чтобы тот остался жив и смог вернуться к родным.

25 августа портал Intelligence Online сообщал, что после начала конфликта на Украине резко выросла активность контрабандистов и расширилась сеть нелегальных маршрутов доставки грузов.

По данным издания, порт Одессы стал одним из крупнейших центров контрабанды, где наряду с топливом активно переправляют наркотики, в частности кокаин. В 2024 году здесь был перехвачен груз из Эквадора весом около 50 кг. Аналогичная ситуация наблюдается и в портах Рени и Измаила, через которые идут поставки табачных изделий, оружия, синтетических наркотиков и топлива.

Ранее стало известно, как в России организаторы нарколаборатории финансировали

ВСУ.