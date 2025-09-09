«Военное обозрение»: ВСУ обстреляли подкрепление в Купянске, приняв их за ДРГ

Украинские военные обстреляли свое подкрепление в Купянске, приняв их за российскую диверсионно-разведывателньую группу (ДРГ). Об этом пишет портал «Военное обозрение».

«Одно из таких подразделений, действуя в районе улицы Химушина, решило, что на территорию контроля прорвалась «группа русских». Был открыт огонь», — говорится в публикации.

Авторы публикации отмечают, что на самом деле украинские военные проводили перегруппировку в районе автостанции в Купянске. В результате перестрелки были ранены два бойца ВСУ.

7 сентября российский военный с позывным «Чекист» говорил, что военнослужащие ВС РФ контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области.

Он подчеркнул, что ВС РФ не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что российские операторы БПЛА с помощью дронов на оптоволокне массово сжигают технику с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВС России контролируют половину Купянска.