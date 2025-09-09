На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВСУ обстреляли свое подкрепление в Купянске

«Военное обозрение»: ВСУ обстреляли подкрепление в Купянске, приняв их за ДРГ
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные обстреляли свое подкрепление в Купянске, приняв их за российскую диверсионно-разведывателньую группу (ДРГ). Об этом пишет портал «Военное обозрение».

«Одно из таких подразделений, действуя в районе улицы Химушина, решило, что на территорию контроля прорвалась «группа русских». Был открыт огонь», — говорится в публикации.

Авторы публикации отмечают, что на самом деле украинские военные проводили перегруппировку в районе автостанции в Купянске. В результате перестрелки были ранены два бойца ВСУ.

7 сентября российский военный с позывным «Чекист» говорил, что военнослужащие ВС РФ контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области.

Он подчеркнул, что ВС РФ не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что российские операторы БПЛА с помощью дронов на оптоволокне массово сжигают технику с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВС России контролируют половину Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами