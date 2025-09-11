Швеция выделила Украине 20-й пакет военной помощи

Йонсон: Швеция выделила сумму почти на $980 млн для военной помощи Украине

Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине на примерно $980 млн, в него войдут беспилотные летательные аппараты, лодки, оборудованные гранатометами. Об этом говорится в релизе шведского правительства.

«Швеция сейчас наращивает военную поддержку Украины, чтобы усилить давление на Россию. Большее количество установок Archer, беспилотников и боеприпасов будет иметь решающее значение на поле боя. Право Европы на мир и свободу должно быть защищено», — заявил министр обороны Пол Йонсон.

Новый пакет помощи включает в себя 18 самоходных артиллерийских установок Archer с беспилотниками дальнего действия, системы радиолокационных станций наблюдения берегового базирования, а также лодки, оборудованные гранатометами. Кроме того, Швеция направит Украине системы управления и контроля для систем противовоздушной обороны Tridon.

Также в релизе указано, что шведское правительство планирует продлить свою военную поддержку Украины до 2027 года.

Незадолго до этого сообщалось, что палата представителей США выделила $400 млн на производство оружия по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). За законопроект отдали голоса 231 конгрессмен, против проголосовали — 196.

Программа USAI предусматривает финансирование производства и закупку военной техники у оборонных предприятий. Впоследствии вооружения могут передать Украине.

