В Белгороде при ударе беспилотников ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: мужчина получил ранения при ударе беспилотников ВСУ по Белгороду
FotograFFF/Shutterstock

При ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате удара второго дрона были повреждены остекление социального объекта и автомобиль.  По словам губернатора, в настоящее время информация о последствиях уточняется.

Накануне Гладков сообщил, что 16-летняя девушка пострадала в Белгороде при детонации беспилотника. Глава Белгородской области отметил, что она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.

Ранее в Белгородской области приостановили работу ТЦ на фоне атаки беспилотников.

